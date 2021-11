Eine Foto- und Videoausstellung der There There Company sowie der Gruppe Un loup pour l'homme folgt in den Tagen darauf, letztere ist zudem mit der Performances "CUIR" von Arno Ferrera und Gilles Polet beim Festival vertreten. Die Artisten Louise von Euler Bjurholm und Henrik Agger geben wiederum mit der Lecture-Performance "Extreme Symbiosis" einen Einblick in ihre Arbeit als Paarakrobaten.

Wer sich im übrigen ob der zusätzlichen Betitelung von "On The Edge" mit "#9" wundert, kann sich auf eine gewisse Konstanz einstellen: Damit sind nämlich die Festivalausgaben gemeint, die man - rückwärts zählend - abhalten möchte. Der Startschuss im Vorjahr wäre demnach die Nummer 10 gewesen, bis 2029 soll es also Ausgaben für Zirkusfreunde geben.