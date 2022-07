Diejenigen, die mit mit der Szene vertraut sind, wissen mit wem sie es am Freitag zu tun haben: der gebürtige US-Amerikaner vertritt das aufstrebende New Yorker Hip-Hop-Kollektiv ASAP Mob, das für “Always strive and Prosper” steht. Seit 2012 besteht die Formation aus PlattenproduzentInnen, MusivideoregisseurInnen und innovativen ModedesignerInnen, die die Hip-Hop-Landschaft mit radikalen Produktionen herausfordern.