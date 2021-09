Gründerin Melanie Castillo übernahm nach dem Tod ihres Gatten die American-Bar und widmete die neue innenarchitektonische Ausrichtung ganz dem Motto der goldenen Zwanziger. Zwischenzeitlich untergebracht in einem provisorischen Pop-Up im MuseumsQuartiert, findet sich die Location nun wieder am ehemaligen Standort in der Esterhazygasse 33, im "Hotel Josefine".