Neuer Club in Wien: Heidi – das Chalet am Ring

Wien hat einen neuen Club. Oder besser gesagt: "Ein Chalet am Wiener Ring" - damit beschreibt sich nämlich der neue Hotspot im 1. Bezirk. Eröffnet wurde "Heidi" am 11. März in den Räumlichkeiten des ehemaligen Platzhirschs, direkt am Opernring. "Dieses Holzjuwel wird eine ganz neue Ausgehrichtung in Wien definieren und mit Songs von Abba bis Zappa jene insgeheimen Wünsche erfüllen, die schon lange in uns schlummern," hieß es veheißungsvoll in der Vorankündigung.

Auch das Innenleben des neuen Clubs kann sich in jedem Fall sehen lassen: