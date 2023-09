Ein Ortswechsel kann immer eine Bereicherung sein. Sollte man die Gelegenheit am Schopf packen und sich in jungen Jahren dazu entschließen, das nächste Studienjahr im Ausland zu verbringen, kommen vor allem organisatorische Fragen auf – eine davon könnte lauten, wie man sich am besten in das Alltagsgeschehen einbringt und mit anderen (Erasmus-)Student:innen in Verbindung tritt.