"Gib Gästeliste!"

Teilnehmen können natürlich nicht nur junge Menschen – alle, die sich bei einer Wiener Impfstraßen oder bei einer der anderen Impfstellen das Jaukerl geben lassen, sind dabei. Dafür muss man nur eine E-Mail mit dem Betreff "Gib Gästeliste!" an die Vienna Club Commission ([email protected]) schicken und kann sich dann eines von 25 Lokalen aussuchen. Dabei gilt: First Come, First Serve!