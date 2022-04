Förderung von Subkulturen

Bei Hyperreality geht es, wie der Name schon sagt, um eine "Hyper-Realität", die das Abtauchen in den Eskapismus erlaubt, "unabhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Genre- oder Geschlechtergrenzen", so die VeranstalterInnen.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe liegt "auf der Überwindung des Mainstreams, um anti-normativen Identitäten und deren Zugänge zur Musik und Gemeinschaft aufleben zu lassen". Das Festival liefert in Sachen Musik und Performances also viel Neues und Experimentelles. Das Unkonventionelle ist hier das Credo, schließlich will das Hyperreality einen Raum für kreative Projekte zur Förderung von Subkulturen schaffen.