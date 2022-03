Er ist Schauspieler, Fotokünstler und auch DJ. Publikumsliebling Lars Eidinger (nicht zuletzt bekannt als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen) hat viele Facetten.

Am Samstag, den 26. März, kann man ihn in der Roten Bar (Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien) an den Decks erleben, wo er für die gute Sache auflegen wird: Gemeinsam mit der Wiener Galerie ALBA lädt er dort zur "Autistic Disco". Die Einnahmen des Abends werden an die UNHCR für Ukraine-Hilfsprojekte gespendet.

Hier bekommst du Tickets.