Ein neuer Club bereichert die niederösterreichische Club-, Kunst- & Kulturszene: Mit der Neueröffnung der Event Arena Vösendorf entsteht unter dem Namen "EXIL" soll nun endlich ein angemessener Rückzugsort für alle AnhängerInnen der elektronischen Tanzmusik geschaffen werden.

EXIL bringt Electronic nach Vösendorf

Konkret soll das EXIL „ein Zufluchtsort für Freigeister" sein, wo "Raum und Zeit an Bedeutung verlieren. Ein Ort an dem Tag- oder Nachtträume wahr werden und der Alltag erweicht. Am Stadtrand gelegen und doch weit entfernt von herkömmlichen Konventionen und Regeln, wird das ungezügelte Leben zelebriert. Ein Raum wo Musik im Mittelpunkt steht und Dinge möglich sind, die es nur im Exil geben kann", verspricht Clubbetreiber Daniel Vobr zur Neueröffnung des Clubs.