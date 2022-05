Das Partykonzept, bei dem ihr selbst entscheiden könnt, zu welcher Musik ihr tanzen möchtet, meldet seine große Rückkehr an: Silent Disco ist wieder da und hat bis inklusive September 2022 einige Tour-Termine festgelegt.

Der große Auftakt fand in Graz statt, für Wien sind noch drei weitere Aufenthalte eingeplant. Next stop: Strandbar Herrmann, am 3. Juni 2022.