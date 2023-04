Am Tag davor, also am Sonntag (7. Mai), jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen zum 78. Mal. Aus diesem Anlass findet dort ab 11.00 Uhr wieder die internationale Befreiungsfeier mit einem großen Gedenkzug statt. Es handelt sich laut Mauthausen Komitee um die größte derartige Veranstaltung europaweit.

Weitere Infos gibt es hier.