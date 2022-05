Sich endlich einmal an ein richtiges Klavier setzen? Die alte Gitarre wieder auspacken und die Grundkenntnisse auffrischen? Oder zum ersten Mal ein Gesangsmikro in der Hand halten? Musikunterricht, in welcher Form auch immer, kann ein bereichernder Ausgleich für den Alltag und das Wohlbefinden sein. Egal, wie alt man ist!

Wer sich das schon immer gedacht hat, aber bislang nicht dazugekommen ist, könnte diese Gelegenheit wahrnehmen: An den „Musiktagen der offenen Tür“ finden sowohl an den Wiener VHS-Standorten als auch an Standorten der Musikschulen Wien kostenlose Schnuppertermine statt.