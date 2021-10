Was ist Ashtanga Yoga?

Ashtanga Yoga gehört definitiv zu den sportlicheren Yogastilen und erinnert in seinem dynamischen Ablauf eher an das körperlich anspruchsvolle Power Yoga. Dabei handelt es sich um ein indisches Hatha-System, das in der Tradition von Patthabi Jois steht und unter anderem eine Asana-Praxis beinhaltet, bei der (alleine!) eine festgelegte Abfolge von Körperhaltungen ausgeübt wird.

Ashtanga Yoga ist gerade deshalb so speziell, weil du in sogenannten „Mysore“-Klassen eine eigene Praxis aufbaust, die individuell an deine Körperverfassung angepasst ist. Es bleibt dir also selbst überlassen, wie intensiv du dein „Training“ gestaltest, was sich besonders für den (Wieder)einstieg gut eignet. Für viele mag das vielleicht abschreckend klingen, es gibt in Wien aber genügend Studios, in denen du bei entspannter Atmosphäre üben kannst. Wir haben einige für euch ausgesucht: