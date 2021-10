Dhevari Spa

"The Essence Of Spa" lautet das verheißungsvolle Motto in diesem asiatischen Spa in Wien. Die umfassenden Körperbehandlungen laden mit klingenden Namen wie "Taj Mahal", "Bali" oder "Thailand" zum Wellness-Kurzurlaub ein, wortwörtlich im Luxus schwelgen kann man bei der "Goldmassage". Perfekter Tipp für den Geburtstag, denn Geburtstagskinder bekommen Minus 10 Prozenz auf jede Behandlung geschenkt. Und wer in einer Gruppe wellnessen möchte, kann das Angebot der "Spa-Party" in Anspruch nehmen!

Mehr Infos hier.