Das sind die coolsten Kaffeebars in Wien:

Kompakt, modern und professionell: Das Kaffemik hat alles zu bieten, was das Herz eines Kaffeejunkies begehrt. Aus dem grönländischen entlehnt, bedeutet kaffemik so viel wie "Kaffeekränzchen". Zwar ist das Lokal in seiner Größe nur sehr klein gehalten, den Kaffee kann man dafür mit den Grätzl-Nachbarn im nahezu improvisiert wirkenden Schanigarten genießen. Angeboten werden hauptsächlich Sorten aus europäischen Röstereien, die jeweils in Variation mit Kuh-, Hafer-, Mandel-, oder Sojamilch bestellt werden können.

Zollergasse 5, 1070 Wien