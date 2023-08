Die Wiener Wiesn ist das österreichische Pendant zum Münchner Oktoberfest – und was darf bei diesen Feierlichkeiten nicht fehlen? Das Bier natürlich! Wahre Connoisseure kippen sich dieses aber nicht einfach so hinunter, ein passendes Ambiente muss gegeben sein: ein schattiges Plätzchen unter Bäumen, die obligatorischen Holzbänke und der Kies, der unter den Füßen knirscht – das sind quasi die Rahmenbedingungen, um im Spätsommer in den ultimativen Biergenuss zu kommen.

Es muss aber nicht immer die Wiesn im Prater sein. Für Bier-Fans, die sich die letzten warmen Tage des Jahres noch genussvoll Outdoor vertreiben wollen, haben wir die schönsten Biergärten in Wien zusammengesucht.