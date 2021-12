Glücklicherweise wurde in letzter Zeit wieder ein Trend zum Umdenken in Gang gesetzt: Die Nachfrage an regionalen und saisonalen Waren kleiner Anbieter steigt wieder an, womit auch die Rückkehr der kleinen heimischen Lebensmittelhändler verbunden ist. Welche unsere Favoriten sind, lest ihr hier.

Unsere liebsten Greißlereien in Wien: