Buch-Präsentation im Dschungel Wien

Am 1. Oktober, dem "Langen Tag der Flucht", wird das Buch erstmals öffentlich präsentiert, im Rahmen einer Lesung und Diskussion im Dschungel Wien. Los geht es um 18.30 Uhr, im Anschluss diskutieren die Autorinnen mit Politikerinnen, AktivistInnen und dem Verein HEMAYAT über die Botschaften des Buches sowie mögliche Handlungsaufträge für die Zukunft.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist "pay as you wish", der Erlös geht an die humanitäre Initiative "SOS Balkanroute".