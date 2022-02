Das Kriminal Dinner geht 2022 in die nächste Runde. Seit rund zehn Jahren präsentiert das erfolgreiche Format regelmäßig die spannendsten Verbrechen an über 250 Standorten in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Der nächste Termin in Wien findet am 11. März im Rathauskeller mit dem Thema “Blutbad im Gemeinderat” statt. Einfach am Livekrimi teilnehmen, exquisite Köstlichkeiten genießen und sich der Aufgabe als Meisterdetektiv/in hingeben.