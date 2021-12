Mittlerweile gehören sie genauso zum Stadtbild wie Kaugummi-Rückstände am Boden oder Tauben: Offene Bücherschränke. Wobei sie uns doch viel lieber sind als die ersten zwei. Dabei handelt es sich um Orte, wo ein freier, ungezwungener Büchertausch möglich ist – und das 24 Stunden an sieben Tagen die Woche! Es können umgebaute Kästen, eigens aufgestellte Schränke, Kisten, am Zaun befestigte Taschen oder alte Telefonzellen sein.