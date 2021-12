Heiligabend klopft bereits an die Tür, und du bist noch auf der Suche nach dem einen oder anderen besonderen Weihnachtsgeschenk? Lockdown-Ende sei Dank ist der Handel in Wien wieder in Betrieb, man kann also wieder in den Geschäften stöbern.

Wenn du lieber noch online auf Geschenke-Jagd gehst, aber nicht unbedingt bei bekannten Großkonzernen bestellen möchtest, hätten wir hier ein paar heimische Empfehlungen: