So hat man Kunst wohl noch nicht erlebt: Einen Michelangelo mit Muschel-Crostini, einen Picasso mit einem Fisch-Filet, oder ein Van Gogh mit einem Schokoladen-Kokos-Baiser. Diese Kombination aus Gemälden und Geschmackserlebnissen gibt es beim Gastronomie-Event "Seven Paintings", das nun auch in Österreich Premiere feiert.