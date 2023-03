Kostenlose katholische Tattoo-Aktion in Wien

Tätowierungen im Christentum

Das Tattoo habe im Christentum eine jahrhundertealte Tradition, etwa bei der Jerusalemer Pilgertätowierung, bei den Kopten in Ägypten oder den eritreischen Christen. "In Jerusalem, aber auch in Loretto oder Santiago de Compostela finden sich immer wieder Franziskaner oder Kapuziner in Verbindung mit der Tätowierung. Auch Ordensleute, wie der Dominikaner Heinrich Seuse (1295-1366) oder die Begine Christine von Stommeln (1242-1312), bezogen die subkutane Tinte in ihre Frömmigkeitspraxis ein", erklären die VeranstalterInnen.