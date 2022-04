Riesenrad

Die Fahrt mit dem Wiener Riesenrad zählt zu den wichtigsten Tourismusattraktionen der Stadt, weshalb man in der Warteschlage kaum Einheimische antreffen wird. Dennoch sollte man sich als WienerIn die historischen Gondeln und die Aussicht nicht entgehen lassen. Insgesamt dauert die Fahrt 15 Minuten und die das Riesenrad bewegt sich sehr langsam. So kann man den Ausblick in Ruhe genießen und Fotos schießen.