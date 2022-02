Berni Wagner im Interview: „Humor bedeutet, scheitern zu dürfen“

Du stehst schon seit sehr jungen Jahren auf der Kabarettbühne. Wie bist du dazu gekommen?

Ich habe immer schon irgendwas auf der Bühne gemacht, wenn ich so zurückdenke. Das hat mit Kindertheater in der Volksschule begonnen und ging weiter über Musik in verschiedenen Orchestern und Amateurtheater in meiner Jugend. Dann bin ich nach Wien gezogen und wollte auch hier etwas auf der Bühne machen. Am Max Reinhardt Seminar wurde ich nicht aufgenommen, also habe ich mir andere Wege gesucht und die offene Bühne am Theater am Alsergrund entdeckt. Das war mein erster Auftritt.

Dann bin ich kurz in die Poetry-Slam-Szene gerutscht, von dort aber wieder ins Kabarett, bis mir schließlich empfohlen wurde, zum Grazer Kleinkunstvogel zu gehen. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich schon so weit bin, habe den Preis aber erfreulicherweise gewonnen. Ab dann sind schließlich immer wieder Termine im Kalender gestanden, wodurch das Ganze recht organisch gewachsen ist. Ich habe also immer gewusst, dass ich etwas auf der Bühne machen will, aber der Rest ist irgendwie passiert (lacht).