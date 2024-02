Auch eine letzte Zeugenbefragung stand heute noch am Programm. Ein in der Suchtgiftbekämpfung tätiger Beamter sagte zu einem Treffen zwischen ihm, seinem Vorgesetztem Holzer und dem Anwalt Ramin M. aus. Dabei ging es auch darum ob der Name des ehemaligen FPÖ-Mandatars Thomas Schellenbacher, der sich nicht in dem Amtsvermerk findet, Teil der Besprechung war. Dass Schellenbacher Thema war "weise ich zurück", so der Zeuge.

Am Ende des Gesprächs habe M. sich erkundigt, ob sein Mandant, der ehemalige Leibwächter von Heinz-Christian Strache, finanziell versorgt werden könne. "Wir haben gesagt, es gibt natürlich Informantengelder, aber das hält sich sehr im Rahmen." Dass Rechtsanwälte kommen und sagen, sie "hätten was gegen Politiker, komme eigentlich nicht vor."