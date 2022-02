Das lange Warten der Fans auf ein neues Programm war Haders zunehmendem Erfolg in Film und Fernsehen geschuldet - einem kollektiven Unterfangen, an dem Hader den Kontrast zur einsamen Arbeitssituation als Kabarettist schätzt. 1993 wurde sein gemeinsam mit Alfred Dorfer geschriebenes, satirisches Stück "Indien" verfilmt und erreichte in Österreich schnell Kultstatus. Auf die Rolle des kleinbürgerlichen Heinz Bösel in der tragikomischen Männerfreundschaftsgeschichte folgte 2000 jene des frühpensionierten Postbeamten und Opportunisten Werner Kopper in Florian Flickers Kammerspiel "Der Überfall", für den Hader gemeinsam mit seinen Co-Stars Roland Düringer und Joachim Bißmeier den Darstellerpreis beim Filmfestival Locarno erhielt.