Kabarett in Österreich bedeutet Humor, Gesellschaftskritik, Selbstreflexion und natürlich jede Menge Unterhaltung. Gerade in Zeiten wie diesen also essentiell. Und die Szene steht nie still, die heimischen Künstlerinnen und Künstler bringen laufend sehenswerte und spannende Programme auf die vielen Bühnen des Landes.