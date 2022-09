Mit Lachern und guter Laune will das "Kabarett & Comedy" in Krems den aktuellen Krisenzeiten begegnen. Beim 20-jährigen Jubiläum des Festivals machet Lisa Eckhart den Auftakt, den Schlusspunkt setzt am 26. November Gernot Kulis.

Veranstalterangaben zufolge gilt der Fokus der Unterstützung der heimischen Kabarettszene. Publikumslieblinge und TV-Stars bieten laut einer Aussendung vom Dienstag "ein Klassiker-Programm sondergleichen".