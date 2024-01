Maschek starten mit eigener Sendung auf ORF 1

Maschek starten am Freitag auf ORF 1 mit ihrer eigenen Sendung durch. Das Kabarettduo macht in der halbstündigen Sendung dabei das, was es am besten kann: drüberreden. Peter Hörmanseder und Robert Stachel widmen sich in "Maschek" (26.1., 21.25 Uhr) den Mächtigen im Staat, nationalen Ikonen in Sport und Kultur sowie dem Tetris-Weltrekord.

Sie greifen dafür auf TV-Bilder von der "ZiB" bis zu Social Media zurück und gestalten einen fast lippensynchronen Remix der eigenen Art.