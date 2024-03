"Meine lieben Freunde, ich muss euch etwas mitteilen. Meine Tour wird leider verschoben, da ich mich nicht so confident fühle." Diese Worte richtete der Content Creator Satans Bratan am Donnerstag via TikTok an seine Fans.

Der Social-Media-Star, der mit bürgerlichem Namen Erik heißt, hätte am 14. und 15. März mit seiner Live-Comedy-Tour in der Wiener Simm City Halt machen sollen. Weitere Termine waren zudem im Orpheum Graz und im Posthof Linz geplant. Die Tickets bleiben gültig, an Ersatzterminen wird gearbeitet, heißt es von Seiten des Veranstalters.