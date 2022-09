Gewinne Tickets fürs Kabarett

Du möchtest in Welt von Didi Sommer aka Willi Pirklbauer eintauchen? events.at verlost 2x2 Tickets für Didi Sommer - "Aufschneidn" am 13. September um 19.00 Uhr im Kabarett Niedermair.

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, warum ihr gerne ins Kabarett geht. (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die GewinnerInnen per Email verständigen!). Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil.

Die Redaktion wünscht viel Glück!