... bis nach Wien

Als Studentin zog es Irina schließlich nach Wien, raus aus dem engstirnig-rassistischen Wiener Neustadt. Es folgen Jahre am Juridicum, mit all den Skurrilitäten, die es dort eben so zu erleben gab. Begegnungen mit Snobs und Bobos, Neureichen und Bonzen, ... Auch hier ist Irina wieder anders als die anderen. Zum Glück helfen überteuerte Therapiestunden, bis schließlich die Erkenntnis kommt: Es ist eigentlich auch Okay, nirgendwo so richtig dazuzugehören.