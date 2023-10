Aber ist die Stimmung nicht im Keller? Will man sich als politischer Beobachter nicht eigentlich ständig in ein Eck zurückziehen, wahlweise um zu weinen oder um zu brechen? Das sei die falsche Wahl, entgegnet Robert Palfrader: "Genau darum geht es uns ja: Dass die Leute aus der Ecke rauskommen und den Mund aufmachen - aber nicht um zu speiben, sondern um zu schreien!" Es gehe darum, Mut zu machen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Dass das jedoch weder leicht noch friktionsfrei ist, hat er am eigenen Leib erfahren müssen. Als Teil der "Kabarettisten for Future" hat er sich mit Klimaaktivisten und Wissenschaftern solidarisiert und im Mai an einer Blockade der Wiener Reichsbrücke teilgenommen.