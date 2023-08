Stärken will Horn auch die internationale Anbindung des Dschungel Wien, wo man jährlich bis zu 60.000 Interessierte bei Vorstellungen und Workshops begrüßt. So gibt es etwa ein Gastspiel aus Slowenien oder eine Koproduktion mit einer Künstlerin aus dem Iran. Schon am Eröffnungstag wird mit dem Duett "Obstacles in our sky" von Choreografin Johanna Heusser und dem Performer Jesse Inman eine Produktion in Deutsch und Englisch angeboten. "Mehrsprachigkeit ist ein großes Thema. Welche Sprache auf der Bühne gesprochen wird, ist aber vor allem eine künstlerische Entscheidung. Daneben intensivieren wir Angebote mit wenig bis gar keiner Sprache."