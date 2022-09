Geister-Abenteuer im Augarten

Theaterstar Cornelius Obonya leiht etwa dem Geist von Kaiser Maximilian II. (Maxi) seine Stimme. Gemeinsam mit dem frechen Kind Charlie (gesprochen von Sissi Probost) erlebt das Gespenst zwei unterschiedliche Abenteuer.

Um die Natur und Tiere geht es wiederum im Hörbuch "Die Suche nach dem Augarten-Gold", während bei "Die Playlist für den Geisterball" die Musikgeschichte im Augarten thematisiert wird. Frei erfunden sind die Erzählungen nicht: Sie beruhen auf recherchierten Fakten und machen sie genau an den Orten erlebbar, an denen sie in der Geschichte gerade stattfinden. So kommt beim Anhören das Gefühl auf, ein Teil der Story zu sein.