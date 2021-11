Hoffnung für 2022

Die Nachfrage nach den Ausstellungen in den vergangenen vier Monaten habe das Museum wieder hoffen lassen - im August und Oktober habe man jeweils die 6.000er-Marke überschritten und sei damit schon wieder nahe an die Zahlen des Jahres 2019 gekommen. "Wir nähern uns an die erfreulichen Zahlen von 2019 an", so Ehtreiber. Auch in der dem Museum mit betreuten Grazer Märchenbahn im Schloßberg sei das Ergebnis deutlich besser als im vergangenen Jahr. So seien seit Juli die besten Monatsergebnisse seit der Neueröffnung der Märchenbahn im Jahr 2015 erzielt worden. Insgesamt hat die Bahn etwas mehr als 28.000 Besucher zum Mitfahren angezogen.