5. Geisterberg St. Johann (Salzburg)

Unter dem Motto "Willkommen im Reich der lustigen Geister" lädt der Geisterberg in den Sommermonaten zum kinderfreundlichen Gruseln mit viel Bewegung an der frischen Luft: Mehr als 40 große und kleine Spielstationen und drei Hütten entlang der 17 Kilometer langen Wanderwege garantieren einen tollen Familientag. Beim Geisterbergschloss, im Geisterdorf, bei den Wasserspielen, dem Erlebnisspielplatz oder am Wichtelweg (hier trefft ihr auf verschiedene Geister!) kommt sicher keine Langeweile auf. Ein weiteres Highlight für Kinder: der abenteuerliche Klettersteig in luftigen Höhen.

