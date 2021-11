Von 13. bis 21. November heißt es im Cine Center, Cinemagic in der Urania und Votiv Kino wieder „Film ab!“ für 16 besondere Kinderfilme aus aller Welt: Das Internationalw Kinderfilmfestival geht in Wien wieder an den Start.

Das Programm möchte sich inhaltlich und formal vom Mainstream-Kino abheben und ist auf die jeweiligen Altersgruppen vier bis 14+ Jahre abgestimmt.

Programm zum Träumen beim Kinderfilmfestival

Die ausgewählten Filme "nehmen die Welt von Kindern und Jugendlichen ernst, zeigen ihre Träume, Wünsche, Hoffnungen und Probleme und unterstützen auf Augenhöhe", heißt es von Seiten der VeranstalterInnen.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms stehen Themen wie Freundschaft, Migration, Erwachsenwerden und die Suche nach dem Platz im Leben.