23. Jugendfilmfestival Youki live in Wels und online

Zusätzlich sind unter "The Team Killed my Darlings" Lieblingsfilme einzelner Youki-Teammitglieder zu sehen, die es doch nicht in den Wettbewerb geschafft haben, und die "lost&found"-Filme bieten am Samstag einen ausgewählten Querschnitt aus dem Programm für Interessierte, die unter der Woche keine Zeit haben, ins Kino zu gehen. Die Gewinnerfilme sind am Sonntag um 20.15 Uhr im Programmkino Wels und auf DorfTV zu sehen. Ergänzend wird es wieder ein "Question&Answer"-Format mit fast allen Filmschaffenden im Wettbewerb geben, live sowie online. Das sei im Vorjahr sehr gut angekommen, so Rieder.