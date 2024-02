Wiener Urania Puppentheater

Der Klassiker: Seit 1950 begeistern Kasperl, Pezi und Co. in der Urania die Kinder und all jene, die es innerlich immer noch sind. Der Ausruf "Seid ihr alle da?" ist zeitloser Kult, auch das Puppentheater selbst ist im besten Sinne altmodisch und verweigert sich (allzu) modernen Trends. Hier fühlt man sich ein bisschen in eine andere, entschleunigte Zeit versetzt. Auf dem Programm stehen spannend-lustige Abenteuergeschichten, aber auch Märchenklassiker.

Adresse: Uraniastraße 1, 1010 Wien

Hier geht's direkt zur Homepage.