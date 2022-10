ZOOM Kindermuseum: Neue Mitmachausstellung über Kommunikation

Kommunikation findet sich überall: In alltäglichen Gesprächen, im Verhalten den Mitmenschen gegenüber, in Musik, Malerei und sogar Tanz. Um Kindern das auf spielerische Art und Weise zu vermitteln, hat das ZOOM Kindermuseum seine neue Mitmachausstellung diesem Thema gewidmet. In "Mit und ohne Worte" kann ganz direkt der Variantenreichtum von Kommunikation entdeckt werden.