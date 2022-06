Absage: Pezi und die Science Busters müssen bis 2023 warten

Das Gastspiel der Wissenschaftserklärer Science Busters bei Kasperl und Pezi in der Urania muss um ein Jahr verschoben werden. "Auch wenn wir ein Picknick auf dem Mars geplant hatten, hat uns die Wissenschaft leider nicht davor bewahren können, trotz aller Vorsichtigkeiten doch zu erkranken", heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Daher müssen alle ab heute angesetzten Termine bis zum 5. Juni abgesagt werden. Das Gastspiel wird im Mai 2023 nachgeholt.