Programmpunkte im Detail:

Beim Drachensteigfest am 16. und 17. September zeigen Profis der luftigen Disziplin ihre Kunststücke mit den Flugobjekten am Himmel über Schloss Hof. Im Drachenbauworkshop in der Kinder- und Familienwelt sind der Fantasie für einen eigenen Drachen keine Grenzen gesetzt egal ob selbstgemacht oder mitgebracht. Freuen können sich die Besucher:innen auch auf Riesendrachen und einen Himmel voller Tiere. Und nicht zuletzt kümmert sich der "Drachendoktor" während seiner Sprechstunde darum, nicht flugfähige Drachen möglichst wieder fit für den Himmel zu machen.