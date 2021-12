Themenführung „Leben am Kaiserhof“: Die Führung gibt einen Einblick in das Alltagsleben der kaiserlichen Familie vor rund 250 Jahren und veranschaulicht, welche Sitten und Kleidungsvorschriften damals vorherrschend waren. 27. Dezember 2021 bis 9. Jänner 2022, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie in den Ferien täglich um 10:30, 13:30 und 15:00 Uhr.