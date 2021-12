Rund 7.000 Spiele zum Ausborgen

Wer jetzt ausschließlich alle 20 Varianten von Monopoly und das gelegentliche Spiel-des-Jahres erwartet, liegt komplett daneben. Denn wie alle Wiener-Game-Nerds wissen, bietet die Spielebox ein hervorragendes Repertoire an. Brandaktuelle Spiele werden vom Team mitunter auf Fachmessen eingekauft und getestet. Übrigens ist sind die MitarbeiterInnen nicht nur in ihrer Materie versiert, sondern auch außerordentlich hilfsbereit und sympathisch. Wer also das letzte mal “Tempo kleine Schnecke” im Kindergarten gespielt hat, muss sich nur vertrauensvoll an das Team wenden, um passende neue Empfehlungen zu bekommen.