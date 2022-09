Das waren die 90s Super Show und Schlagerinsel auf der Donauinsel

Sowohl Fans der bunten 90er als als Schlager-AnhängerInnen kamen am vergangenen Wochenende auf der Wiener Donauinsel auf ihre Kosten.

Am Samstag drehte die „90s Super Show“ das Rad der Zeit um 30 Jahre (!) zurück – in ein Jahrzehnt, in dem das Internet noch nicht verbreitet war und Tamagotchis und die Jagd nach dem Moorhuhn noch Kult waren. Auch namhafte Stars dieser Dekade fanden sich zum großen Partyreigen auf der Donauinsel ein.

VIVA-Legende Mola Adebisi führte mit vielen Anekdoten durch den Tag. Nana eröffnet den Bühnen reigen mit ihren Hits wie „Lonely“ oder „Let it Rain“ und heizte den rund 15.000 Besuchern am traumhaften Spätsommertag richtig ein. Caught in the Act wiederum hatten mit „Bring Back the Love“ und „Love is Everywhere“ ganz viel Liebe für die Wiener Fans mit im Gepäck.

Weitere 90s-Stars, die sich zum Revival in Wien einfanden, waren Snap!, Fun Factory, Oli P., Loona oder Popsängerin Blümchen. Hier einige Eindrücke vom Samstag (Fotos: Oliver Walterscheid):