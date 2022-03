Wann gab es in den vergangenen Jahrzehnten eine Weltlage, in der es sich mehr angeboten hätte, in eine Zeit aus Plateauschuhen, Fledermausärmeln und Stirnbändern zu entfliehen? Und sei es nur für einen Abend? Diese Möglichkeit bietet am Sonntag (27. März) nach zwei Jahren Verschiebung nun tatsächlich die Retroshow Abbamania in der Wiener Stadthalle.

Ursprünglich hatten die Organisatoren geplant, die nach Eigenaussage größte ABBA-Tributeshow der Welt bereits 2020 zum Jubiläum des 1980 erschienenen Erfolgsalbums "Super Trouper" auf die Reise zu schicken. Doch die Coronawellen brachten auch diesen Unterhaltungstanker zum Schwanken. Der Vorteil für ABBA-Fans, die mit der Zeit gehen: In der Zwischenzeit feierten die vier Erfolgsschweden bekanntlich ihr Comeback aus dem Pensionistendasein - und lieferten damit der Show auch neues Futter abseits der altbekannten Hits.