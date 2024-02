Ein geheimnisvoller Countdown auf der offiziellen Website von AC/DC hatte vergangene Woche bereits die Spekulationen über eine Tournee angeheizt.

Dazu hatte die Band auf X (ehemals Twitter) einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem der Blitz aus dem Bandlogo und der Text "Are You Ready" zu sehen war, während der Refrain aus dem gleichnamigen AC/DC-Song lief. Tags darauf erschien ein zweiter Clip, in dem die Zahl 5 zu sehen ist. Parallel dazu lief auf der Website der Hardrock-Urgesteine ein Countdown, der am heutigen Montag um 9 Uhr MEZ endete.