Jubiläumstour

Ungeachtet dessen wissen Dunckel und Godin natürlich, was sie an diesem Stück Musik haben. Für die Jubiläumstour ließ sich das Duo, das von einem ungemein versatilen Drummer begleitet wurde, ein Livesetting bauen, das mittels Guckkastenbühne nochmals den romantischen Sci-Fi-Charakter viele ihrer Stücke unterstrich. Waren die Musiker selbst ganz in weiß gewandet, spielten die leicht transparenten Displays im Hintergrund alle Stücke, ließen entweder Lichtspiele in unterschiedlichster Intensität erstrahlen oder aber öffneten den Blick ins Universum wie bei "Venus", einem der vielen Höhepunkte an diesem Abend. Zu "Talisman" wiederum ergoss sich dichter Nebel über die Bühne, die Füße der Protagonisten umspielend und im Zusammenspiel mit dem ganz in Rot gehaltenen Licht eine ganz eigene Stimmung erzeugend.

Neben "Moon Safari", das eingangs und damit erstmals live in voller Länge dargeboten wurde (hier wurde jedes markante Bassriff von Godin, jede einprägsame Klaviermelodie von Dunckel frenetisch gefeiert), ließen sich Air nicht lumpen und boten im zweiten Teil ein Best-of, das eindrucksvoll vor Augen führte, wie reichhaltig diese kreative Partnerschaft über viele Jahre doch war. "Cherry Blossom Girl" war ein zuckrig-schöner Poptraum, "Run" betonte die durchaus vorhandenen düsteren Seiten des Duos und zu "Surfing On A Rocket" flog man wieder schnurstracks Richtung Sterne. In diesen knapp zwei Stunden wurden Kopf wie Bauch gleichermaßen angesprochen.